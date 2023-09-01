Уральская Сталь открывает в Орске Центр карьеры

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый холдинг) открывает в Орске Центр карьеры. Торжественное мероприятие состоится 2 сентября в 12.00 на первом этаже ТЦ «Европейский».

В этот день здесь можно будет не только получить исчерпывающую информацию о вакансиях Уральской Стали, но и фирменный мерч от комбината за размещенное в интернете селфи.

«Сегодня крупный устойчивый бизнес, которым является Уральская Сталь, имеет большую потребность в кадрах и готов обеспечить сотрудникам комбината достойную заработную плату. Речь идет как о высококвалифицированном персонале, так и о потенциальных работниках без специального образования, для которых на предприятии есть возможность обучения. Центр карьеры поможет и тем, и другим. Функционируя в режиме одного окна, специалисты помогут подобрать для кандидатов оптимальный вариант рабочего места. С помощью Центра комбинат планирует пополнить штат несколькими сотнями новых сотрудников. Для их проезда до комбината и обратно уже закуплены новые комфортные автобусы», – рассказал директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин.

Специалисты Центра готовы подобрать претендентов на вакансию и ответить на все интересующие вопросы и провести первое интервью. Для ускорения оформления, в Центр можно сразу прийти с пакетом документов для заполнения анкеты.

Рекрутинговый центр будет действовать на постоянной основе в будни с 10 до 19.00 и по субботам с 10 до 15.00.

В Новотроицке для удобства соискателей дополнительный пункт приема открыт в кабинете №8 Учебного центра комбината на Советской-64. Телефоны для справок: 8 922-824-65-65, 8 (3537) 667-908, 666-999.