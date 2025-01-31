Закупки у малого и среднего бизнеса в Оренбуржье растут: итоги 2024 года

Объем контрактов увеличивается
По итогам 2024 года доля закупок у малого и среднего бизнеса (МСП) в Оренбургской области значительно выросла. Объем контрактов, заключенных по 44-ФЗ, достиг 9,8 млрд рублей (50 % от общего числа), а по 223-ФЗ – 34,2 млрд рублей (72 %).
Для сравнения, в 2023 году эти показатели составляли 35 % и 58 % соответственно. Таким образом, бизнес региона активнее участвует в госзакупках и расширяет свои возможности.
Губернатор Денис Паслер отметил:
— Суммарный объем закупок у МСП в 2024 году превысил 40 млрд рублей. Это демонстрирует опережающую динамику роста. Малый и средний бизнес получает финансовую и консультационную поддержку, что позволяет предпринимателям осваивать новые рынки, повышать квалификацию и обеспечивать стабильный доход.
Какие отрасли лидируют?
В 2024 году представители малого и среднего бизнеса чаще всего выигрывали контракты в следующих сферах:
✔ Строительство и ремонт зданий;
✔ Ремонт дорог и транспортных средств;
✔ Поставка нефтепродуктов;
✔ Офисная техника и продукты питания.
Вице-губернатор Игнат Петухов подчеркнул:
— Рост спроса на продукцию и услуги МСП говорит о конкурентоспособности и высоком качестве работы оренбургского бизнеса. Это стало возможным благодаря эффективной поддержке предпринимателей. Главное — продолжать развивать предприятия и создавать новые рабочие места.
Рост прямых закупок
В 2024 году вдвое увеличилось количество прямых закупок («с полки»), проводимых по упрощенной процедуре. Было размещено 1352 извещения (в 2023 году — 588), а общая сумма сделок составила 234 млн рублей.
🔹 Экономия по таким закупкам выросла до 2,7 % и достигла 4,1 млн рублей (в 2023 году — 2,6 % и 1,1 млн рублей).
🔹 Заключено 819 контрактов с местными поставщиками на 112 млн рублей.
Таким образом, поддержка малого и среднего бизнеса приносит ощутимые результаты, способствуя развитию экономики региона.
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