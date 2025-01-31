Оренбургская область участвует в модернизации детского отдыха и оздоровления

Итоги федеральной программы

Оренбургская область приняла участие в всероссийском совещании по итогам реализации программы модернизации детского отдыха и оздоровления. Встречу в формате телемоста провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. К обсуждению подключились 43 региона страны.

От Оренбургской области участие приняли:

✔ Равиль Салимов – заместитель министра образования региона;

✔ Наталья Баранова – начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей;

✔ Никита Сафин – директор ГАПОУ «Академия сервиса» и руководитель детского ресурсного центра «Содружество».

Развитие инфраструктуры лагерей

По словам Валентины Матвиенко, в рамках программы за два года построено 177 модулей в 58 регионах. Благодаря этому более 100 000 детей получили возможность отдыхать и заниматься спортом в обновленных лагерях. Она отметила, что в 2025 году список мероприятий программы будет расширен.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что модернизация инфраструктуры дала мощный импульс развитию системы детского отдыха. Он поддержал инициативу дальнейшего расширения программы.

Планы на 2025 год в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт и обновление пяти детских лагерей:

🏕 ДОЛ «Буревестник» (Бузулук);

🏕 ДОЛ «Волна» (Кувандык);

🏕 ДОЛ «Чайка» (Новотроицк);

🏕 РМЦ «Авангард» (Оренбург);

🏕 ДООЛ «Юность» (Оренбург).

Кроме того, регион вошел в число 18 субъектов, получивших субсидию Минпросвещения на строительство новых модульных корпусов. В прошлом году возведены два корпуса в РМЦ «Авангард», а в 2025 году появятся еще четыре:

🏠 Два корпуса в «Солнечной стране»;

🏠 Два корпуса в ДООЛ «Юность» (Новотроицк).

На реализацию проекта из консолидированного бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей.

Оздоровительная кампания-2025

В рамках летнего сезона 2025 года в Оренбургской области планируется организовать отдых и оздоровление более 75 000 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Федеральная программа позволит не только обновить инфраструктуру, но и повысить качество детского отдыха, предоставляя юным оренбуржцам безопасные и комфортные условия.

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