Сергей Салмин обсудил с управляющими компаниями вопросы благоустройства и безопасности

Борьба с несанкционированной рекламой

Глава Оренбурга Сергей Салмин провел рабочую встречу с руководителями управляющих компаний, на которой обсудили выполнение обязательств по содержанию многоквартирных домов. Один из ключевых вопросов — удаление незаконной рекламы с фасадов зданий и благоустройство подвальных помещений.

Особое внимание уделено трафаретной рекламе, появляющейся на стенах жилых домов. Любые надписи, не предусмотренные архитектурным проектом, нарушают требования к содержанию фасадов. Однако проблема носит не только эстетический характер — незаконные объявления часто связаны с продажей наркотиков.

— В сбыт наркотических средств все чаще вовлекаются подростки 16-17 лет, у которых еще не сформировано критическое мышление. Это серьезная угроза для общества, — отметил Сергей Салмин.

Муниципальные службы Оренбурга уже работают над устранением подобных надписей в общественных местах. Однако на фасадах многоквартирных домов за чистоту отвечают управляющие компании. Теперь они обязаны оперативно устранять такую рекламу. Вопрос взят на контроль, а за несвоевременное удаление будут применяться штрафные санкции.

Безопасность подвалов в многоквартирных домах

В ходе совещания обсудили состояние подвальных помещений, которые могут использоваться как укрытия при возникновении угроз. Это особенно актуально в свете участившихся атак беспилотников на различные регионы страны.

Согласно законодательству о гражданской обороне, подвалы должны быть готовы к временному пребыванию людей в случае чрезвычайной ситуации. Глава города подчеркнул, что это не требует капитального ремонта, но в помещениях должно быть сухо, тепло и светло.

— Надеюсь, что укрытия нам не понадобятся, но каждый должен знать алгоритм действий и место, где можно укрыться, — отметил Салмин.

Дополнительные меры

Управляющие компании должны:

✔ Назначить ответственных лиц за доступ в подвальные помещения.

✔ Обозначить маршруты движения к укрытиям.

✔ Установить информационные стенды с инструкциями на случай атаки БПЛА.

Контроль за выполнением этих поручений будет осуществляться на муниципальном уровне.

📢 Следите за новостями в нашем Telegram-канале