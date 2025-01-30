Адресная помощь в трудоустройстве для участников СВО и их семей в Оренбургской области

Программы трудоустройства

В Оренбургской области действуют меры поддержки для участников СВО и их семей. Ключевое направление — помощь в поиске работы. Центры занятости предоставляют информацию о вакансиях, востребованных профессиях и условиях получения госуслуг.

На сегодня в регионе доступно более 20 тысяч вакансий. Например, в приоритете — позиции в логистике, сельском хозяйстве и IT.

Персональное сопровождение

Для участников СВО в центрах занятости организованы отдельные окна. Каждому обратившемуся назначают карьерного консультанта. Специалист сопровождает соискателя от подачи заявления до выхода на работу.

Дополнительно предоставляется доступ к цифровой платформе «Работа России». Это упрощает поиск вакансий и дистанционное взаимодействие.

Результаты работы

С начала СВО трудоустроены 57 участников спецоперации. Ещё 32 человека находятся на этапе подбора работы.

Пример успеха: Мария Динеева из Тюльганского района — жена участника СВО. Служба занятости помогла ей дважды сменить профессию. Сначала она работала в РЖД, затем стала инспектором в местной администрации.

Кроме того, Мария возглавляет штаб «Тюльганский район — фронту». Её вклад отмечен почётным знаком «Оренбуржье — фронту» и благодарственным письмом.

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