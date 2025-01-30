Оренбургская область запускает новый сезон чемпионатов профессионального мастерства

Старт нового сезона: внимание к молодым талантам

30 января в ДКиС «Газовик» состоялось торжественное награждение победителей чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» 2024 года. Мероприятие также ознаменовало старт нового соревновательного сезона.

На церемонии присутствовали губернатор Денис Паслер , представители Министерства просвещения РФ, руководители региональных министерств и образовательных учреждений.

«Сегодня предприятия области испытывают высокий спрос на молодые таланты. Наша задача — обновить систему образования и сделать её более эффективной», — подчеркнул Денис Паслер .

Поддержка образовательных учреждений

В рамках мероприятия губернатор отметил образовательные учреждения, подготовившие наибольшее количество призёров. Сертификаты на 100 000 рублей получили:

Педагогический колледж им. Н.К. Калугина (г. Оренбург).

Педагогический колледж (г. Орск).

Бузулукский строительный колледж.

Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка.

Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры и подготовку новых конкурсантов.

Лидерство Оренбуржья в чемпионатах

В 2024 году Оренбургская область заняла 6 место в рейтинге регионов России по результатам участия в чемпионатах «Профессионалы» и «Чемпионат высоких технологий».

В соревнованиях участвовали 1363 конкурсанта.

Они соревновались в 142 компетенциях основной группы и 75 компетенциях юниоров.

Более 2000 экспертов были задействованы в организации мероприятий.

Особенно успешно регион выступил в чемпионате «Абилимпикс», заняв 9 место среди субъектов РФ. Среди победителей — Александр Шеховцов , участник специальной военной операции.

Новые возможности для студентов

Оренбургская область активно развивает систему среднего профессионального образования (СПО). В рамках проекта «Профессионалитет» открыт центр для студентов-медиков на базе областного медколледжа.

«В 2025 году начнут работу ещё два кластера. Один — в Новотроицком строительном техникуме, второй — в Орском нефтяном техникуме им. В.А. Сорокина», — сообщил Денис Паслер .

Эти площадки будут готовить специалистов для строительной отрасли и топливно-энергетического комплекса.

Значение чемпионатов для региона

Чемпионаты «Профессионалы» и «Абилимпикс» не только помогают выявить таланты, но и способствуют развитию современных профессий. Участники получают практический опыт, а предприятия — квалифицированные кадры.

Поэтому важно продолжать поддерживать такие инициативы, чтобы сохранить лидерство Оренбуржья в образовательной сфере.

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