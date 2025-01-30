Денис Паслер обсудил итоги работы Россельхознадзора в 2024 году

Безопасность продукции и поддержка аграрного сектора

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел рабочую встречу с руководителем Управления Россельхознадзора по региону Сергеем Рябых. В центре обсуждения – итоги работы ведомства за 2024 год и ключевые задачи по обеспечению безопасности сельскохозяйственной продукции.

По словам губернатора, совместная работа правительства региона и Россельхознадзора охватывает широкий круг вопросов: от контроля за качеством продукции и эпизоотического благополучия до развития экспорта и поддержки сельхозпроизводителей.

– Результаты работы ведомства напрямую влияют на уровень жизни населения и развитие сельского хозяйства региона. Обеспечение безопасности продукции, борьба с фальсификатом, рост экспорта – важные задачи, требующие постоянного контроля и совершенствования, – отметил Денис Паслер.

Контроль качества и снижение уровня фальсификата

Прослеживаемость производства, оборота и реализации продукции осуществляется с помощью федеральных государственных информационных систем Россельхознадзора. Это снижает риски попадания на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции.

Особое внимание уделено информированию о недобросовестных производителях и поставщиках. В результате системной работы за последние пять лет доля фальсифицированной молочной продукции в Оренбургской области снизилась почти в пять раз – с 24,5 % до 5,3 %.

Рост экспорта и введение в оборот сельхозземель

В 2024 году на экспорт оформлено свыше 2,2 млн тонн продукции, что подтверждает высокий уровень контроля качества. Также ведомство активно занимается введением в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Так, в 2024 году обследовано более 1 млн га угодий, из которых 46,9 тыс. га возвращены в сельскохозяйственный оборот. Вопрос использования земель остается на постоянном контроле ведомства.

Фитосанитарная безопасность региона

За год проведено фитосанитарное обследование на выявление карантинных сорняков на площади 2,3 млн га в 452 хозяйствах области. Эти меры помогают предотвратить распространение вредителей и заболеваний растений.

Диалог власти и ведомства

По итогам встречи Сергей Рябых поблагодарил губернатора Дениса Паслера за конструктивное сотрудничество и поддержку деятельности Россельхознадзора в регионе.

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