Освоение новых технологий и вклад в развитие региона

Оренбургский локомотиворемонтный завод отметил 120-летие. В честь юбилея состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев посетил производственную площадку предприятия. Здесь успешно освоили ремонт одного из ключевых магистральных тепловозов, что подтверждает высокий уровень технической подготовки специалистов.

Высокий уровень профессионализма

Сергей Грачев подчеркнул, что этот успех — результат слаженной работы всего коллектива: от инженеров до рабочих цехов. По его словам, модернизация тепловоза демонстрирует не только профессионализм сотрудников, но и их ответственность за конечный результат.

– Невозможно развиваться, опираясь лишь на прежний опыт. Необходимо совершенствоваться, осваивать новые технологии, искать эффективные подходы и расширять возможности. Убедился, что завод обладает высоким потенциалом, а его коллектив – это настоящие мастера своего дела, – отметил Сергей Грачев.

Награды и признание заслуг сотрудников

Торжества продолжились в Оренбургской областной филармонии, где сотрудникам завода вручили награды от губернатора области и Законодательного Собрания.

Выступая перед коллективом, ветеранами предприятия, Сергей Грачев отметил стабильную работу завода, его вклад в развитие региона и освоение новых производственных направлений.

– Завод не только ремонтирует локомотивы, но и играет важную роль в жизнеобеспечении города. Он обеспечивает теплом социальные объекты Оренбурга, что подчеркивает его значимость для региона. Сегодня здесь трудятся около 1 500 человек – это главный актив и «золотой фонд» предприятия. У завода есть перспективы, и его будущее подтверждает программа развития до 2030 года, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

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