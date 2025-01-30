Кризис с поставками соли в России?

Ситуация на грани: почему соль становится проблемой?

В январе 2024 года российские предприятия столкнулись с серьезным дефицитом оренбургской соли пишет КП в Оренбурге. Директор компании «Руссоль» Сергей Черный заявил, что ситуация достигла критической отметки. Главная причина — нехватка железнодорожных вагонов для перевозки грузов.

«Если в конце прошлого года вагоны двигались со скоростью 42 км/ч, то сейчас их скорость упала до 31 км/ч. По сути, они стоят», — отметил Черный .

Почему это важно?

Соль — не просто пищевой продукт. Она используется в нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Без неё невозможно бороться с гололедом, что уже привело к трагическим последствиям. Например, массовое ДТП на трассе М-7 под Нижним Новгородом стало следствием отсутствия антигололедных материалов.

«Это показывает, какую роль соль играет в повседневной жизни», — добавил Сергей Черный .

Проблемы с логистикой

Компания ежедневно отгружает 200 вагонов с трех точек по России. Однако РЖД не справляется с объемами. Перевозчик объясняет это нехваткой составов, вагонов и кадров.

«Мы вели переговоры на высшем уровне, но пока все остается на словах», — заявил директор «Руссоль».

Тарифы на перевозку за последние месяцы выросли на 22%. Но даже это не решило проблему. Альтернативного транспорта нет. Если перевозить соль автотранспортом, её стоимость станет непомерно высокой.

Социальные обязательства компании

Несмотря на трудности, компания продолжает поддерживать социальные проекты. Она финансирует детские спортивные команды, включая следж-хоккей, и помогает участникам СВО.

«Мы сохранили свои обязательства перед обществом. Но внешние факторы могут привести к серьезным экономическим последствиям», — подчеркнул Черный .

Что дальше?

Задержки поставок уже влияют на крупные производства. Издержки лягут на плечи потребителей. Хотя соль в магазинах пока доступна, её использование в промышленности может стать настоящей проблемой.

«Комсомольская правда» запросила комментарий у РЖД. Ответа пока нет.

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