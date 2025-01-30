В Оренбурге открылся современный медицинский учебный центр «МедикПрофи»

В Оренбурге состоялось открытие нового медицинского учебно-образовательного центра «МедикПрофи». Этот центр, созданный в рамках федерального проекта «Профессионалитет», призван повысить качество подготовки медицинских специалистов. Губернатор Денис Паслер и вице-губернатор Татьяна Савинова приняли участие в торжественной церемонии открытия.

Современное оснащение центра

Медицинский учебно-образовательный центр «МедикПрофи», расположенный в здании Оренбургского областного медицинского колледжа, оснащен самым современным оборудованием. Более 3000 единиц техники, включая виртуальные симуляторы и манекены, позволяют максимально приблизить учебный процесс к реальной практике. Это обеспечивает студентам необходимый опыт для успешной работы.

Учебные лаборатории и направления подготовки

Центр включает в себя шесть учебных лабораторий, где студенты осваивают различные медицинские направления. Например, по специальности «Лечебное дело» изучается реабилитация, оказание скорой помощи и профилактическая работа. В рамках «Акушерского дела» особое внимание уделяется помощи в период беременности и родов. Кроме того, направление «Лабораторная диагностика» включает в себя выполнение микробиологических исследований.

«МедикПрофи» – шаг к решению кадрового дефицита

Губернатор Денис Паслер отметил, что открытие центра – важный этап в модернизации системы среднего профессионального образования. «Создание современной базы и применение передовых образовательных технологий помогут подготовить квалифицированные кадры для региона, что в свою очередь поможет решить проблему кадрового дефицита», – подчеркнул он.

Площадка для профессиональных чемпионатов

Медицинский учебно-образовательный центр «МедикПрофи» станет площадкой для проведения чемпионатов «Профессионалы» по медицинским компетенциям, а также «Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Савинова подчеркнула, что только 20 из более 400 медицинских колледжей России вошли в программу «Профессионалитет», и оренбургский центр – один из них.