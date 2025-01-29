Новый ФОК в Оренбурге: Современная база для будущих чемпионов

Открытие нового ФОК: важный шаг для региона

В Оренбурге состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при Училище олимпийского резерва. На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица региона, включая губернатора Дениса Паслера , вице-губернатора Татьяну Савинову , председателя Законодательного собрания Сергея Грачева и министра спорта Олега Панькина .

«Без качественной материально-технической базы невозможно развивать спорт высоких достижений», — подчеркнул Денис Паслер . Он отметил, что новый комплекс станет важным этапом в модернизации спортивной инфраструктуры области. Проект реализован благодаря нацпроекту «Демография» и региональному проекту «Спорт – норма жизни».

Что предлагает новый комплекс?

Объект площадью почти 6,5 тыс. кв. метров оснащен по последнему слову техники. Здесь разместились:

Бассейн размером 25х11 м с трибунами на 100 мест.

Малый бассейн для обучения плаванию (11х6 м).

Универсальный спортивный зал с трибунами на 500 мест.

Специализированные залы для бокса и борьбы.

Тренажерный зал с современным оборудованием.

Все помещения адаптированы для маломобильных граждан. Теплый переход соединяет ФОК с основным корпусом училища. Это создает удобство для воспитанников и сотрудников.

Инвестиции в будущее

Общая стоимость строительства составила более 580 миллионов рублей. Проект финансируется в рамках федеральных и региональных программ.

«Этот комплекс создан не только для спортсменов, но и для всех жителей Оренбурга. В свободное время площадки будут доступны для общественного использования», — добавил губернатор.

Развитие спорта в регионе

На базе Училища олимпийского резерва уже действуют залы тяжелой атлетики, борьбы и бокса. Также здесь есть учебные классы и медицинско-реабилитационный центр с уникальным аппаратно-программным комплексом «Стань чемпионом». Во дворе оборудована современная уличная площадка для выполнения нормативов ГТО.

Губернатор поблагодарил тренерский состав за их труд и пожелал воспитанникам новых побед.

Поэтому новый ФОК станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом для популяризации здорового образа жизни среди жителей региона.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://t.me/orenru10