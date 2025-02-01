Служба 112 в Оренбургской области: Более Миллиона Звонков за Год

Система экстренного реагирования 112 в Оренбургской области продолжает эффективно функционировать, обрабатывая огромное количество обращений граждан. За прошедший год диспетчеры приняли более 1 миллиона 147 тысяч звонков , что составляет около 3,1 тысячи вызовов ежедневно .

Эффективность Работы Службы 112

Жители региона обращаются в службу по различным причинам: от пожаров до угроз здоровью и жизни. Например, заблудившиеся рыбаки или застрявшие в снегу водители часто полагаются на помощь операторов. Проект начал свою работу в 2021 году , а за два года он стал неотъемлемой частью системы безопасности региона.

На реализацию проекта из областного бюджета было выделено более 800 миллионов рублей . В прошлом году программное обеспечение системы модернизировали для работы с отечественной операционной системой. Это повысило надежность и эффективность обработки вызовов.

Дополнительные Подразделения

Кроме службы 112 , в регионе успешно действуют аварийно-спасательная и водолазная службы. В частности, спасатели активно участвовали в ликвидации последствий весеннего паводка. Они эвакуировали жителей подтопленных территорий и доставляли им необходимые продукты и воду.

На совещании по подведению итогов работы отметили важность дальнейшего совершенствования системы. Вице-губернатор Сергей Балыкин подчеркнул:

«Необходимо иметь четкие планы действий и алгоритмы межведомственного взаимодействия для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Задачи на Будущее

В 2025 году планируется продолжить развитие региональной подсистемы РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Особое внимание уделяется прогнозированию природных и техногенных угроз.