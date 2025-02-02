В Оренбуржье вспоминают легендарного летчика Валерия Чкалова

Память о выдающемся авиаторе

В Оренбургской области чтят легендарного советского летчика Валерия Чкалова, чье имя город носил почти два десятилетия.

Жизнь и наследие Валерия Чкалова

В Оренбурге вспоминают прославленного пилота, который родился 2 февраля 1904 года в Нижегородской губернии. Его жизнь была короткой, но насыщенной и значимой.

Биография Валерия Чкалова хорошо известна. Во многих городах России есть улицы, названные в его честь. Однако Оренбург выделяется тем, что носил имя летчика в течение 19 лет, несмотря на то, что сам Чкалов никогда не посещал этот город.

Память о летчике: история переименования Оренбурга

В декабре 1938 года Валерий Чкалов трагически погиб во время испытательного полета в Подмосковье. Ему было всего 34 года. Спустя несколько дней после его гибели, по просьбе трудящихся, Оренбург был переименован в Чкалов. Под этим именем город прошел через Великую Отечественную войну.

Видео: Госархив Оренбургской области. Ролик о Чкалове.

Чкаловское военное авиационное училище и памятник летчику

В 1957 году курс обучения в Чкаловском военном авиационном училище летчиков завершил будущий первый космонавт Юрий Гагарин. В 1953 году на набережной Оренбурга появился памятник Чкалову, ставший одним из узнаваемых символов города.

Первоначальное название Оренбург вернул в конце 1957 года.