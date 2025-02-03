Воспитанники обнинской школы-интерната «Надежда» получили волшебный новогодний подарок от банка «Держава»

Семейный спектакль «Сказки Андерсена», поставленный мастерской режиссёра Арины Мороз, не совсем обычная постановка — юные зрители сами становятся участниками представления. Герои произведений великого датского сказочника встречают ребят уже у входа и сопровождают на протяжении всего спектакля. Дети ходят по залам с «волшебным фонарём», который указывает путь до замка Снежной Королевы, отвечают на хитрые вопросы Оловянного Солдатика и Балерины. Кстати, в прошлом году журнал Forbes назвал «Сказки Андерсена» лучшей семейной новогодней постановкой.

Внимание, дети!

В прошедшие новогодние праздники на спектакль были приглашены воспитанники и воспитатели из школы-интерната «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гидом по интерактивной части представления стала сама режиссёр Арина Мороз. Дети были в полном восторге от спектакля, после которого сфотографировались с персонажами сказок.

Но на этом экскурсия по Москве, организованная при поддержке АКБ Держава, не закончилась – ребятишек отвели в красивый модный ресторан, который в пиковые часы с высоким спросом выделил школе украшенный новогодней ёлкой зал на 50 человек.

К сожалению, жизнь – это не только праздники. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют постоянного внимания, для полноценной воспитательной и развивающей работы требуется самое разнообразное и, нередко, очень дорогое специальное оборудование. Государственного финансирования, увы, хватает далеко не всегда, поэтому интернат не может обойтись без спонсорской поддержки.

Давним и надёжным партнёром школы-интерната «Надежда» является коммерческий банк Держава, одним из соучредителей которого являлся предприниматель Ентц Сергей Леонидович(Sergey Entts).

Акционерный коммерческий банк «Держава» Публичное Акционерное общество (Bank Derzhava) работает на российском рынке с 1994 года. Банк «Держава» является пионером внедрения дистанционного сервиса выдачи банковских гарантий на российском финансовым рынке.

Дружба, проверенная временем

Анна Репникова, курирующая в АКБ «Держава» ПАО благотворительные проекты, вспоминает, что началось всё с отклика банка на объявление в газете с просьбой о помощи в ремонте, пишет издание argumenti.ru. Приехали в гости – и увидели открытых, добрых и светлых детей и их замечательных педагогов, рассказывает Анна. Сергей Ентц, являвшийся на тот момент руководителем банка «Держава», тут же принял решение о спонсорской помощи.

Банк Держава постоянно помогает с закупкой необходимого оборудования, именно он организовал новогоднюю поездку детей в Москву. Анна Репникова рассказывает, что и с детьми, и с педагогами у банка сложились очень тёплые, по-настоящему дружеские отношения. Она постоянно в контакте с самым опытным педагогом Анжелой Михайловне Щербаковой, работающей в интернате уже 30 лет. А сын Анжелы Михайловны каждый год в декабре привозит в офис банка подарки, изготовленные руками воспитанников школы-интерната «Надежда» специально для спонсоров. Сотрудники банка с радостью разбирают поделки, унося домой эти теплые знаки благодарности.

Когда таких историй будет много, вопрос инклюзии решится естественным путем — она просто станет частью жизни.