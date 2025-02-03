Воздушная тревога и пробка у газзавода в Оренбурге

Сегодня утром, 3 февраля 2025 года, возле Оренбургского газоперерабатывающего завода образовалась значительная пробка из автобусов с сотрудниками. По сообщениям очевидцев, транспорт не пропускали на территорию предприятия, и автобусы с работниками останавливались на подъезде к заводу.

ЕДДС Оренбургского района подтвердила, что в 6 часов утра была объявлена воздушная тревога. В связи с этим, утренние вахты с сотрудниками заводов были остановлены в районе Холодных ключей, после чего их развернули домой. Покидать автобусы было строго запрещено.

По состоянию на 10:30 опасных воздушных объектов под Оренбургом не обнаружено, и трасса открыта для проезда.

Сотрудники заводов ожидают дальнейших указаний от руководства относительно работы в ближайшие дни.