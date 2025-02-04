Лимит выплат на капремонт жилья после паводка в Оренбуржье увеличили до 2 миллионов рублей

📌 Лимит компенсаций за капремонт после паводка вырос вдвое

В Оренбургской области повысили максимальный размер выплаты за капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводка. Теперь льготные категории граждан могут получить до 2 миллионов рублей вместо 1 миллиона.

Это решение объявил губернатор Денис Паслер. Оно касается семей участников СВО, многодетных, пенсионеров и других категорий. Выплаты будут начислены автоматически, без подачи заявлений.

🔹 Как изменились условия компенсаций

До 9 октября 2024 года компенсация составляла 9 000 рублей за 1 кв. метр, но не превышала 1 миллиона рублей. Теперь максимальная сумма выросла вдвое, что позволит покрыть большие расходы на восстановление жилья.

Дополнительные выплаты начнут поступать в течение месяца. Все граждане, которые уже получили 1 миллион рублей, автоматически получат доплату.

🌊 Причины увеличения выплат

В апреле 2024 года регион столкнулся с масштабным наводнением. Причиной стал прорыв дамбы на реке Урал в городе Орске. В результате затопления были разрушены тысячи домов, объявлен режим ЧС федерального уровня.

Чтобы помочь пострадавшим, власти пересмотрели меры поддержки. Увеличение выплат позволит жителям быстрее восстановить свои дома.