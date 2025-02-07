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7 февраля 2025 г.
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Возобновление рейсов из Оренбурга в Казань

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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С 4 марта аэропорт Оренбург возобновляет рейсы в столицу Татарстана, Казань. Авиакомпания «Икар» возьмет на себя выполнение этих полетов.

Расписание рейсов

Прямые рейсы в Казань будут осуществляться по вторникам и пятницам на воздушных судах Embraer 190. Расписание следующее:

  • Вылет из Оренбурга: 13:00
  • Прилет в Казань: 12:30
  • Вылет из Казани: 08:20
  • Прибытие в Оренбург: 11:50

Время указано местное для каждого города. Разница во времени между Казани и Оренбургом составляет минус два часа.

Как приобрести билеты

Для уточнения расписания посетите сайт аэропорта. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Икар» или у агентов.

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