Возобновление рейсов из Оренбурга в Казань

С 4 марта аэропорт Оренбург возобновляет рейсы в столицу Татарстана, Казань. Авиакомпания «Икар» возьмет на себя выполнение этих полетов.

Расписание рейсов

Прямые рейсы в Казань будут осуществляться по вторникам и пятницам на воздушных судах Embraer 190. Расписание следующее:

Вылет из Оренбурга : 13:00

: 13:00 Прилет в Казань : 12:30

: 12:30 Вылет из Казани : 08:20

: 08:20 Прибытие в Оренбург: 11:50

Время указано местное для каждого города. Разница во времени между Казани и Оренбургом составляет минус два часа.

Как приобрести билеты

Для уточнения расписания посетите сайт аэропорта. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Икар» или у агентов.