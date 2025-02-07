Возобновление рейсов из Оренбурга в Казань

С 4 марта аэропорт Оренбург возобновляет рейсы в столицу Татарстана, Казань. Авиакомпания «Икар» возьмет на себя выполнение этих полетов.
Расписание рейсов
Прямые рейсы в Казань будут осуществляться по вторникам и пятницам на воздушных судах Embraer 190. Расписание следующее:
- Вылет из Оренбурга: 13:00
- Прилет в Казань: 12:30
- Вылет из Казани: 08:20
- Прибытие в Оренбург: 11:50
Время указано местное для каждого города. Разница во времени между Казани и Оренбургом составляет минус два часа.
Как приобрести билеты
Для уточнения расписания посетите сайт аэропорта. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Икар» или у агентов.