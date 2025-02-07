Герой России Нурсултан Муссагалеев назначен заместителем министра в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Нурсултана Муссагалеева исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики. Это назначение стало важным шагом в карьере героя России и участника программы «Время героев».

Участие в программе «Время героев»

В мае прошлого года Нурсултан Муссагалеев стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Впечатления от программы

Говоря о программе, Нурсултан Муссагалеев отметил:

– «Нас обучают руководители нашей страны. Они рассказывают не только о функционировании ключевых отраслей российской экономики, но и о том, как грамотно подобрать команду и выстроить работу коллектива. Каждый участник программы прошел специальную военную операцию и брал на себя ответственность за своих людей и безопасность страны. Я благодарен Верховному главнокомандующему за эту программу и горжусь участием в ней. Готов служить своей стране и в мирное время».

Наставничество губернатора

Нурсултан Муссагалеев также рассказал о своем наставнике:

– «Мне повезло проходить стажировку под началом губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Я благодарен ему за возможность наблюдать за его работой и учиться его методам управления. У него колоссальный управленческий опыт».

Новая роль в правительстве

Нурсултан Муссагалеев подчеркнул, что для него большая честь войти в состав областного правительства:

– «Я рад возможности работать бок о бок с губернатором моего родного региона. Здесь я родился и вырос, здесь живут мои родные и друзья. Я горд, что смогу применить полученные знания на благо жителей региона».

Поддержка губернатора

Губернатор Денис Паслер выразил уверенность в том, что Нурсултан Муссагалеев станет значимым членом команды:

– «Как наставник Нурсултана по программе „Время героев“, могу отметить его профессиональные навыки и вовлеченность в жизнь региона. Опыт военной службы также пригодится ему в новой роли».

Биография Нурсултана Муссагалеева

Нурсултан Муссагалеев родился в поселке Плодородном Новосергиевского района Оренбургской области в 1997 году. В 2021 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За выполнение боевых задач удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден тремя орденами Мужества.