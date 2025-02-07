Ириклинская ГЭС обязана снизить риски во время паводка

Ростехнадзор обязал Ириклинскую ГЭС принять меры для снижения рисков во время паводка. Водохранилище вошло в список семи гидроэлектростанций, получивших распоряжение от надзорного органа.

Требования Ростехнадзора

Гидроэлектростанция должна провести мероприятия для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Руководство обязано минимизировать ущерб в зонах возможного затопления.

Подготовка к паводку

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ожидает от Ириклинской ГЭС следующие действия:

Завершение всех плановых ремонтов оборудования до начала половодья.

Проведение осмотров и проверок гидроузлов.

Подготовка резервов и аварийных запасов финансовых и материальных средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отчеты о выполнении этих мероприятий должны быть представлены в Ростехнадзор до марта текущего года.

Контроль и регулирование

10 февраля состоится заседание межведомственной рабочей группы. Специалисты примут решение с учетом прогноза Росгидромета. Это поможет регулировать режим работы водохранилища.

Текущие показатели

В конце декабря прошлого года Ириклинская ГЭС увеличила сброс воды до 60 кубометров в секунду, что превышает обычные показатели в 20-35 кубометров. Сейчас уровень водохранилища составляет 242,38 метров Балтийской системы, с ежедневной потерей около 1,5 см воды.