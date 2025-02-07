Ириклинская ГЭС обязана снизить риски во время паводка

Ростехнадзор обязал Ириклинскую ГЭС принять меры для снижения рисков во время паводка. Водохранилище вошло в список семи гидроэлектростанций, получивших распоряжение от надзорного органа.
Требования Ростехнадзора
Гидроэлектростанция должна провести мероприятия для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Руководство обязано минимизировать ущерб в зонах возможного затопления.
Подготовка к паводку
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ожидает от Ириклинской ГЭС следующие действия:
- Завершение всех плановых ремонтов оборудования до начала половодья.
- Проведение осмотров и проверок гидроузлов.
- Подготовка резервов и аварийных запасов финансовых и материальных средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отчеты о выполнении этих мероприятий должны быть представлены в Ростехнадзор до марта текущего года.
Контроль и регулирование
10 февраля состоится заседание межведомственной рабочей группы. Специалисты примут решение с учетом прогноза Росгидромета. Это поможет регулировать режим работы водохранилища.
Текущие показатели
В конце декабря прошлого года Ириклинская ГЭС увеличила сброс воды до 60 кубометров в секунду, что превышает обычные показатели в 20-35 кубометров. Сейчас уровень водохранилища составляет 242,38 метров Балтийской системы, с ежедневной потерей около 1,5 см воды.