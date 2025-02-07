В Оренбурге Арестованы Администраторы Telegram-канала по Обвинению в Вымогательстве

В Оренбурге разгорелся скандал вокруг анонимного Telegram-канала. Администраторы канала были задержаны в Москве и отправлены в СИЗО.

Обвинение в Вымогательстве в Особо Крупном Размере

По данным orenburg.kp.ru, уголовное дело возбуждено по статье о вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Администраторы канала требовали деньги с бизнесменов, представителей власти и других известных людей, обещая за это не публиковать компрометирующую информацию и блокировать негативные публикации. По информации СМИ, суммы вымогательства достигали десятков миллионов рублей. В преступной схеме было задействовано несколько каналов.

Решение Суда и Личность Обвиняемого

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте 49-летнего жителя Московской области. Он будет находиться под стражей до 4 апреля. Обвиняемый и его защита просили о более мягкой мере пресечения, но суд отклонил эту просьбу.

По информации с сайта Ленинского районного суда Оренбурга, фигурантом уголовного дела оказался православный писатель Станислав Сенькин.

«Суд счел необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая тяжесть преступления и необходимость обеспечения надлежащего расследования», — подчеркнули в суде.

Биография Станислава Сенькина

Станислав Сенькин родился 30 июня 1975 года в Республике Коми. Он получил образование на факультете журналистики МГУ, а затем провел восемь лет в монастыре, в том числе три года на горе Афон. Сенькин является автором 15 книг, многие из которых посвящены православной религиозной тематике.