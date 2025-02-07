Оренбуржье Ужесточает Правила для Незаконных Мигрантов: Новые Ограничения Вступили в Силу

С 5 февраля 2025 года в Оренбургской области вступили в силу новые ограничения для незаконных мигрантов. Теперь им запрещено:

Заключать браки.

Регистрировать юридические лица или ИП.

Приобретать и регистрировать недвижимость и транспортные средства.

Управлять автомобилем.

Открывать банковские счета.

Образование под Запретом

Новые правила также затрагивают сферу образования. Теперь прием в школы и детские сады детей незаконно находящихся в России иностранцев невозможен. Оказание образовательных услуг мигрантам, включенным в реестр контролируемых лиц, считается административным правонарушением.

За нарушение предусмотрены штрафы:

Для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 35 до 50 тысяч рублей.

Для организаций – от 400 до 500 тысяч рублей.

Исключения для Банковских Счетов

Для открытия банковского счета предусмотрено исключение. Это возможно, если необходимо произвести обязательные платежи, а также переводы на счет контролируемого лица в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Проверка Статуса Мигранта: Инструкция

Перед тем как оказать услугу иностранному гражданину или рассмотреть вопрос о его трудоустройстве, важно проверить его статус. Для этого необходимо ввести в специальную форму на сайте МВД России следующие данные:

Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Дата рождения.

Серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

В ответ система выдаст сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем. Данные обновляются каждые 4 часа.

Проверка Законности нахождения

Проверить законность нахождения иностранца на территории Российской Федерации можно с 5 февраля на официальном сайте МВД России. С этой же даты органы внутренних дел имеют право самостоятельно выносить постановления о выдворении иностранных граждан с территории страны.

Реестр Неконтролируемых Лиц

В реестр неконтролируемых лиц будут включены все мигранты, находящиеся на территории России незаконно, которые добровольно не обратятся в органы внутренних дел до 30 апреля 2025 года для легализации своего статуса.

На совещании у губернатора Оренбургской области подчеркнули важность соблюдения новых правил всеми организациями и ведомствами региона.