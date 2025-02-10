Оренбургский Священник Отправится в Зону Спецоперации После Военных Сборов

Клирик Оренбургской епархии, иерей Виталий Поваляев, примет участие в спецоперации после прохождения военных сборов для священнослужителей в Подмосковье, которые состоялись в начале февраля. Об этом сообщает ТГ-канал «Оренбург Православный».

Интенсивная Подготовка к Работе в Боевых Условиях

Интенсивная программа обучения включала в себя дисциплины, необходимые для работы в боевых условиях. Священнослужители изучали:

Тактическую медицину.

Основы психологической помощи.

Алгоритмы действий во время атак беспилотников и на заминированных территориях.

Основы работы с тепловизорами и РЭБ.

Особое внимание уделялось эвакуации и оказанию первой помощи. В тактическую подготовку вошли передвижение на военной технике и действия в случае нападения на неё.

«Такие навыки необходимы священникам для эффективного выполнения их миссии на передовой, включающей духовную поддержку военнослужащих, совершение богослужений и оказание помощи раненым», — отметил представитель Оренбургской епархии.

Миссия Священников в Зоне Спецоперации

В настоящее время в зоне спецоперации находится более 100 представителей Русской Православной Церкви, включая 76 добровольцев и 64 штатных священника. Их задача – оказывать духовную поддержку военнослужащим, совершать богослужения и помогать раненым.