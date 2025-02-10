Губернатор Паслер Требует Увеличения Сброса с Ириклинского Водохранилища из-за Высокого Притока

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, заявил о высоком притоке воды в Ириклинское водохранилище и потребовал от Росводресурсов увеличить сброс воды.

Предварительные Данные Гидрологов

По данным гидрологов, почва в регионе переувлажнена, запасы воды в снеге близки к норме. При осадках в пределах нормы, приток воды в водохранилище оценивается как выше нормы до 70%.

«С учетом климатических факторов и прогноза Росгидромета, увеличение сброса может составить до 100-120 кубометров в секунду. Считаю, что федеральным структурам необходимо принять данное решение в самое ближайшее время», – подчеркнул Денис Паслер.

В настоящее время сброс составляет 60 кубометров в секунду.

Подготовка к Паводку 2025

Денис Паслер отметил, что прохождение паводка является ключевым вопросом в ближайшей повестке. На этой неделе состоится заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Оренбургской области, где основной темой станет подготовка к паводку 2025 года.

Уроки Прошлого Паводка

В прошлом году Денис Паслер критиковал федеральные ведомства за неточные прогнозы по паводку. Он заявил, что если наводнение в Оренбурге стало следствием комплекса причин, то ЧС в Орске — прямое следствие плохих прогнозов.

Превентивные Меры

В регионе активно ведется подготовка к паводку, который может стать непростым для Оренбуржья. Помимо увеличения сброса с Ириклинского водохранилища, которое началось еще в декабре, проводятся работы по определению зон потенциального затопления и завершается ремонт на важных гидротехнических сооружениях.

Наводнение в Орске и Оренбурге в 2024 году

Напомним, в начале апреля 2024 года уровень Урала резко поднялся после рекордного за 30 лет сброса с Ириклы. В Орске была подмыта и прорвана дамба, в результате чего затопило несколько микрорайонов. Пострадали более 7 тысяч домов, более 3 тысяч признаны непригодными для жилья. Пострадавшими признаны более ста тысяч жителей Орска.

Большая вода дошла и до центрального Оренбуржья, где затопило около 7 тысяч домов в Оренбурге и Оренбургском районе. Общее число пострадавших от паводка весной 2024 года в регионе превысило 300 тысяч человек, а объем компенсаций жителям и бизнесу превысил 20 миллиардов рублей.