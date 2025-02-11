Оренбург Усиливает Борьбу с Гололедом

В условиях суровой зимы активизируется борьба с гололедом в Оренбурге.

Мэрия города принимает решительные меры для устранения наледи на тротуарах и пешеходных дорожках.

Меры по ликвидации наледи

Эксперты компаний «БиОз» и «Комсервис» активно устраняют наледь. Они используют реагенты и механические методы. Особое внимание уделяют опасным участкам: крутым спускам и подъёмам, а также подходам к остановкам и социальным объектам — больницам, поликлиникам, детским садам и школам.

Оперативная работа бригад

«Мы сформировали несколько бригад для работы в разных районах», — сообщил директор МКУ «Благоустройство и озеленение» Дмитрий Бабков. «Сегодня мы трудимся на центральной пешеходной улице Советской. На улице Рыбаковской мы устраняем наледь механическим и ручным способом, обрабатывая её реагентами. Ежедневно диспетчерский центр получает заявки от жителей, и мы оперативно на них реагируем», — добавил он.

Дополнительные мероприятия

В прошедшую ночь коммунальные службы полностью очистили улицы Комсомольскую и Пролетарскую от снега. Они расширили проезжую часть улицы Гаранькина. В ночь на 11 февраля техника выйдет на улицу Поляничко и проезд Северный. Завтра днем запланированы работы на улице Восточной.

Рекомендации для жителей

Несмотря на активные усилия коммунальных служб, жители Оренбурга должны соблюдать осторожность. Горожанам советуют внимательно передвигаться и беречь себя. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.