В России Вводится «Период Охлаждения» для Кредитов: Защита от Мошенников

С 1 сентября в России вступает в силу «период охлаждения» для кредитов и займов. Новый закон предоставляет гражданам время на размышление, прежде чем брать на себя кредитные обязательства.

Защита от Мошеннических Схем

Новый закон разработан по инициативе Банка России и принят Госдумой. Он направлен на борьбу с мошенниками, которые обманным путем склоняют жертв к получению кредитов и завладевают их деньгами.

Теперь, чтобы получить деньги по кредиту или займу в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, необходимо будет подождать 4 часа после заключения договора, а свыше 200 тысяч – 48 часов. В течение этого времени заёмщик сможет аннулировать кредит, если он был оформлен под давлением мошенников.

Исключения из Правила

«Период охлаждения» не распространяется на:

Кредиты до 50 тысяч рублей.

Целевые кредиты (ипотека, образовательные кредиты, автокредиты), которые сразу зачисляются на счет продавца.

Кредиты в точках продаж, оформленные лично, а не дистанционно.

Кредиты на рефинансирование, если при этом долг заёмщика не увеличивается.

Кредиты с созаёмщиком или поручителем

Ответственность Кредиторов

«Если банк или микрофинансовая организация нарушат предусмотренный в законе срок выдачи денег по кредитному договору, и из-за этого средства попадут к мошенникам, то кредитор не сможет требовать у гражданина погашения кредита, начислять проценты или передавать долг коллекторам», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

Заёмщику будет достаточно подтвердить банку или МФО, что возбуждено уголовное дело о хищении денег.