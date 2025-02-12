-16 C
Оренбург
14 февраля 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

В России Вводится «Период Охлаждения» для Кредитов: Защита от Мошенников

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

С 1 сентября в России вступает в силу «период охлаждения» для кредитов и займов. Новый закон предоставляет гражданам время на размышление, прежде чем брать на себя кредитные обязательства.

Защита от Мошеннических Схем

Новый закон разработан по инициативе Банка России и принят Госдумой. Он направлен на борьбу с мошенниками, которые обманным путем склоняют жертв к получению кредитов и завладевают их деньгами.

Теперь, чтобы получить деньги по кредиту или займу в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, необходимо будет подождать 4 часа после заключения договора, а свыше 200 тысяч – 48 часов. В течение этого времени заёмщик сможет аннулировать кредит, если он был оформлен под давлением мошенников.

Исключения из Правила

«Период охлаждения» не распространяется на:

  • Кредиты до 50 тысяч рублей.
  • Целевые кредиты (ипотека, образовательные кредиты, автокредиты), которые сразу зачисляются на счет продавца.
  • Кредиты в точках продаж, оформленные лично, а не дистанционно.
  • Кредиты на рефинансирование, если при этом долг заёмщика не увеличивается.
  • Кредиты с созаёмщиком или поручителем

Ответственность Кредиторов

«Если банк или микрофинансовая организация нарушат предусмотренный в законе срок выдачи денег по кредитному договору, и из-за этого средства попадут к мошенникам, то кредитор не сможет требовать у гражданина погашения кредита, начислять проценты или передавать долг коллекторам», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

Заёмщику будет достаточно подтвердить банку или МФО, что возбуждено уголовное дело о хищении денег.

Предыдущая новость
Оренбург Усиливает Борьбу с Гололедом
Следующая новость
Глава Оренбурга Сергей Салмин отправляется на спецоперацию

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.