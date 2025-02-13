Глава Оренбурга Сергей Салмин отправляется на спецоперацию

Сергей Салмин, глава Оренбурга, принял решение присоединиться к спецоперации добровольцем. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. Салмин обратился к Паслеру с просьбой предоставить ему такую возможность, подчеркнув, что это серьёзный шаг для поддержки бойцов, защищающих интересы страны и мирных жителей.

Временное исполнение обязанностей

На время отсутствия Салмина обязанности главы Оренбурга перейдут к его первому заместителю, Вячеславу Объедкову. Губернатор Паслер заверил, что все текущие проекты в городе, включая ремонт социальных объектов и развитие инфраструктуры, будут продолжены под усиленным контролем региональных властей36.

Поддержка губернатора

Денис Паслер назвал решение Салмина поступком настоящего мужчины и поддержал его безоговорочно. Губернатор также отметил, что в ближайшие дни к спецоперации присоединятся другие добровольцы: муниципальные служащие и депутат Сорочинского округа Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.

Сергей Салмин возглавляет Оренбург с марта 2022 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы города, руководил министерством спорта области и был мэром Бузулука. Его решение уйти на фронт вызвало широкий резонанс, особенно на фоне критики его работы после паводка 2024 года.

В заключение, решение Сергея Салмина подчеркивает его готовность лично участвовать в защите интересов страны. Это шаг, который вызывает уважение и поддержку как со стороны власти, так и общественности.

Телеграм-канал