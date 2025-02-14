В Оренбургской области выявлено 14 нелегальных финансовых компаний

Незаконная финансовая деятельность в регионе
В 2024 году Банк России обнаружил в Оренбургской области 14 организаций, работающих с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство из них незаконно выдавали займы, не имея лицензии и не входя в реестры регулятора.
Маскировка под ломбарды и комиссионные магазины
Чаще всего такие компании работали под видом ломбардов или комиссионных магазинов, заключая договоры комиссии для предоставления краткосрочных займов.
В целом по стране Центробанк выявил:
- 1,5 тыс. нелегальных кредиторов,
- около 2 тыс. участников «теневого» рынка ценных бумаг,
- свыше 5 тыс. финансовых пирамид.
Распространение через интернет и мессенджеры
По словам Александра Стахнюка, управляющего Отделением Банка России по Оренбургской области, мошенники все чаще продвигают свои услуги в соцсетях и мессенджерах. Использование криптовалют и анонимных схем позволяет им быстро расширять свою деятельность и выходить на межрегиональный уровень.
Меры борьбы с нелегальными организациями
Для защиты граждан Банк России публикует список нелегальных компаний на своем официальном сайте. Кроме того, информация о незаконных структурах передается в правоохранительные органы, ФАС России и другие ведомства.
За последнее время в стране:
- Заблокировано более 17 тыс. интернет-ресурсов, используемых мошенниками.
- Возбуждено свыше 650 административных дел.
- Принято почти 1,2 тыс. мер реагирования для пресечения незаконной деятельности.