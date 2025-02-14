В Оренбургской области выявлено 14 нелегальных финансовых компаний

Центробанк

Незаконная финансовая деятельность в регионе

В 2024 году Банк России обнаружил в Оренбургской области 14 организаций, работающих с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство из них незаконно выдавали займы, не имея лицензии и не входя в реестры регулятора.

Маскировка под ломбарды и комиссионные магазины

Чаще всего такие компании работали под видом ломбардов или комиссионных магазинов, заключая договоры комиссии для предоставления краткосрочных займов.

В целом по стране Центробанк выявил:

  • 1,5 тыс. нелегальных кредиторов,
  • около 2 тыс. участников «теневого» рынка ценных бумаг,
  • свыше 5 тыс. финансовых пирамид.

Распространение через интернет и мессенджеры

По словам Александра Стахнюка, управляющего Отделением Банка России по Оренбургской области, мошенники все чаще продвигают свои услуги в соцсетях и мессенджерах. Использование криптовалют и анонимных схем позволяет им быстро расширять свою деятельность и выходить на межрегиональный уровень.

Меры борьбы с нелегальными организациями

Для защиты граждан Банк России публикует список нелегальных компаний на своем официальном сайте. Кроме того, информация о незаконных структурах передается в правоохранительные органы, ФАС России и другие ведомства.

За последнее время в стране:

  • Заблокировано более 17 тыс. интернет-ресурсов, используемых мошенниками.
  • Возбуждено свыше 650 административных дел.
  • Принято почти 1,2 тыс. мер реагирования для пресечения незаконной деятельности.
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