Семья оренбургских школьников выступит на передаче «Песни от всей души»

Запись эфира с участием юных артистов

13 февраля в Москве состоялась запись программы «Песни от всей души!» с Андреем Малаховым на телеканале Россия 1. В числе приглашённых — Богдан Замэ и Виктория Агафонова, активисты Движения Первых из Пригородной школы №1. Передача выйдет в эфир 2 марта.

Как школьники попали в программу?

По словам Богдана, всё началось с того, что он отправил редакторам запись их дуэта с Викторией. Исполнение песни «Конь» привлекло внимание, и ребят сразу же пригласили в Москву.

«Больше трёх часов напряжённой съёмки, а эмоции просто не передать! Мы записали совместный тренд с Сергеем Васютой и исполнили казачью народную песню с Валерием Сёминым. Одна из актрис даже обратилась к Игорю Матвиенко, чтобы нас заметили!» — поделился Богдан.

Культурные традиции и неожиданные подарки

На запись передачи ребята привезли семейную реликвию — балалайку, которой более 80 лет. Вместе с Андреем Малаховым они дарили зрителям яшму и угощали солёными Соль-Илецкими арбузами. В завершении эфира Тимур Ведерников пригласил юных артистов в проект #МузыкаВместе.

Успехи Богдана и Виктории

Богдан и Виктория активно участвуют в культурных инициативах Оренбургского района. Весной Богдан получил специальный приз за оригинальную концепцию номера на II Всероссийском фестивале «Российская школьная весна».

С лета он является солистом Всероссийского сводного хора Первых, выступая на концертах ко Дню России и других значимых мероприятиях. Также Богдан занимает должность лидера Совета Первых.