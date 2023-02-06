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7 февраля 2023 г.

Заключены договоры в Орске и Оренбурге на отлов бездомных собак

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Редакция Орен.Ру
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В Орске и Оренбурге заключали договора на отлов бездомных собак.Заявки на отлов бездомных животных можно оставить по телефону 20-66-45

В Орске подрядчик будет заниматься отловом до середины июля 2023 года, в Оренбурге — до октября. Стоимость услуг составляет более 1 млн рублей за каждый контракту.

Администрация Орска заключила договор с общественной организацией «Ветеринарная служба». Отловленные собаки будут содержаться в приюте подрядчика. Заявки на отлов бездомных животных можно оставлять по телефону 20-66-45.

Как отметил заместитель главы Орского коммунального хозяйства Артем Учкин, заявки, поступившие в УЖКДХТ, уже начали передавать исполнителю. Приоритетное внимание уделяется школам и детским садам.

В Оренбурге был подписан контракт с единственным участником АНО-конкурса «Находим тебе друга». Стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей.

Добавим, что в Оренбургской области достаточно серьезно стоит проблема отлова бездомных животных. Оренбуржцы возмущены сложившейся ситуацией. Однако горожане забывают о личной ответственности за животных, которых они выбрасывают на улицу.

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