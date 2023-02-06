Коксовые батареи Уральской Стали теперь экологичны

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) продолжает улучшать экологические показатели производства. Для исключения выхода коксового газа в атмосферу на коксовой батарее №1 установлен новый газосборник.

Коксовая батарея №1 была запущена в 1950 году, спустя 40 лет была реконструирована с установкой газосборного оборудования, которое с тех пор устарело. Теперь новая герметичная конструкция длинной 70 метров собирает 100% газа, а это порядка 8,8 млн м3 в год, и направляет его в цех улавливания, где он очищается и передается на отопительные нужды в ТЭЦ и частично используется в самом подразделении. Установка изготовлена на комбинате своими силами. В ее разработке и изготовлении были задействованы специалисты коксохима, дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам, в частности, управления производства запасных частей, цеха металлоконструкций. Уникальность состоит еще и в том, что монтаж 250 составных частей производился в условиях действующего производства. Остальные три действующие батареи также укомплектованы подобным оборудованием, соответствующим современным технологическим требованиям.

В минувшем году для сокращения выбросов коксовой пыли и увеличения объемов ее передачи для нужд электросталеплавильного цеха на коксовой батарее №6 была проведена полная замена рукавных фильтров на установке беспылевой выдачи кокса. Благодаря личной заинтересованности работников и ряду реализованных мероприятий удалось добиться снижения выбросов от дверей коксовых камер на 44 % по сравнению с показателями 2021 года.

В планах Уральской Стали – закупка аспирационного оборудования для установки на коксосортировке батарей, что не только усовершенствует экологическую составляющую, но и улучшит условия труда работников.