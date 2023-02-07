Как получить + 3 балла к ЕГЭ при поступлении?

УрФУ приглашает школьников Оренбургской области погрузиться в студенческую жизнь на проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном».

Организаторы «Тест-драйв в Уральском федеральном» для старшеклассников из России и стран СНГ объявили о начале сбора заявок. Проект позволяет погрузиться в студенческую среду: изучить выбранный для поступления профильный институт УрФУ, познакомиться с его преподавателями, студентами, научной базой. Познакомиться со яркой, эмоциональной студенческой жизнью – творческие коллективы, спорт, экскурсии.

Регистрация команд стартанула 10 января на сайте проекта и уже зарегистрировались более 90 команд из Красноуфимска, Оренбурга, Нижнего Тагила, Магнитогорска и других регионов России. Для участия необходимо до 10 февраля собрать команду из 3-5 человек, заручиться поддержкой школы, и пройти отборочное тестирование (аналогичное ЕГЭ) по трем предметам. Каждый из участников может выбрать одно из 5 направлений: естественные науки, инженерные науки, социальные и гуманитарные науки, информатика и математика, экономика и управление.

Участники, набравшие 200 и более баллов по итогам тестирования, будут допущены в творческий этап. С 13 по 27 февраля команды должны будут выполнить два творческих задания: креативно презентовать школу и команду, а также рассказать про профессии будущего. По итогам творческого этапа будут отобраны команды для очного участия в Уральском федеральном университете.

«Двухдневная образовательная программа очного этапа пройдет 1-2 апреля и будет состоять из лекций, семинаров, лабораторных работ. В рамках познавательной части программы школьники смогут встретиться с творческими и спортивными коллективами Уральского федерального университета, а также познакомиться с Екатеринбургом», — отметили организаторы.

Руководители команд участников очного этапа проекта имеют возможность стать участниками Конгресса учителей Уральского федерального университета и получить возможность прохождения программ повышения квалификации.

Участники очного этапа при наличии документа, подтверждающего успешное прохождение образовательной программы на площадке УрФУ в 2023 году, получают три балла, которые включаются в сумму конкурсных баллов при поступлении в УрФУ.

«»Тест-драйв» прекрасен тем, что можно походить по институтам, узнать о преимуществах и не надо будет потом на первом курсе блуждать по корпусам. Ты уже знаешь, куда идти. Интересно в целом погрузиться в атмосферу, прочувствовать ее», — рассказал участник прошлого года Дмитрий Акрамов.

Из нововведений этого года: отдельный трек для школьников, которые хотят связать свою жизнь с ИТ — «ФИИТ x Контур». Этот трек пройдет в два дня. В первый участники будут учиться программированию ботов, во второй состоятся лекции и мастер-классы от студентов и преподавателей ФИИТ. Желающие посмотреть на офис ИТ-компании изнутри смогут попасть на экскурсию по главному офису разработки «Контура». В треке смогут поучаствовать 20 человек с лучшими результатами двух отборочных этапов: тест и творческий конкурс, контест по Python.

Официальный сайт проекта: https://testdrive.urfu.ru/

ВК: https://vk.com/test_draive_v_urfu