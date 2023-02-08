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9 февраля 2023 г.

В Новотроицке подвели итоги реализации проектов-победителей грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» за 2022 год

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Редакция Орен.Ру
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Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) подвела итоги VII грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» за 2022 год.

От жителей, общественных организаций и НКО Новотроицка на конкурс был подан 51 проект, что на 10 больше, чем в 2021-ом. Из них жюри выделило 28 самых актуальных для города инициатив (22 от организаций и 6 от инициативных граждан), которые получили гранты в размере от 30 до 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составил 3 млн рублей.

«Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» седьмой год проводился при поддержке Уральской Стали, направлен на реализацию наиболее значимых проектов и инициатив жителей и местных сообществ в решении актуальных социальных проблем. Важно, что все они инициированы и воплощены в жизнь самими гражданами. Прошлый год показал рекордную активность новотройчан. В разы выросло и количество участников мероприятий, и благополучателей», – рассказала куратор конкурса Наталья Тураева.

Реализованные проекты помогли ознакомлению детей с культурой и традициями народов региона, организации качественного досуга для семей с детьми, развитию у дошкольников речи, двигательных и познавательных составляющих, вовлечению горожан всех возрастов в активные занятия спортом, получению необходимой коррекционной помощи людям с ОВЗ.

Справочно:

В результате успешной реализации социальных идей-победителей в городе появились:

  • проект «Живое тепло» по улучшению качества жизни людей с ОВЗ при помощи иппотерапии в конно-спортивном клубе «Ника»,
  • оказание студентами строительного техникума разнообразной помощи людям с ОВЗ и пенсионерам в рамках проекта «НСТ творит добро»,
  • ранняя коррекционная помощь неорганизованным детям от 1,5 до 7 лет с ОВЗ в детском саду №37 проекта «Я подарю тебе надежду»,
  • «Волшебный домик – БИЗИБОРД» по формированию среды развития речи у дошколят ДОУ-16,
  • занятия по коррекции речи в купе с двигательными активностями в детском саду №18 в рамках проекта «Речь + движение = успех»,
  • проект «К здоровью лёгким шагом» по формированию привычек ЗОЖ у воспитанников ДОУ-25,
  • проект «Степ-топ» для физкультурно-оздоровительной деятельности малышей детского сада №15,
  • студия «Волшебный мир театра» развития творческих способностей дошколят ДОУ-18,
  • музыкальные занятия для воспитанников детского сада № 14 и их родителей в рамках проекта «Волшебные звуки оркестра»,
  • мобильный автогородок «Азбука движения» на участке ДОУ-17 для изучения детьми правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах,
  • кружок «Робототехники» у ребят детского сада № 29 чрез LEGO-конструирование,
  • метеоплощадка эко-воспитания «Юные натуралисты» на базе ДОУ-23,
  • площадка для реализации программы эко-воспитания «Зелёный островок» воспитанников детского сада № 39 и их родителей,
  • проект «Сын в отца» по формированию конструктивных отношений в семье через совместную деятельности родителей и детей,
  • интерактивная программа «Нескучная химия» для школьников на базе НФ МИСиС,
  • мероприятия по спорториентированию «Новый уровень» в парках и пригороде Новотроицка с целью популяризации этого вида спорта,
  • отряд «ВЧС Следопыт», оказывающий помощь по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период особой пожароопасной активности,
  • подростковые мастер-классы, батлы и фестиваль новичков брейкинга в рамках проекта «Танцуй. Не комплексуй»
  • легкоатлетические забеги под эгидой «Бегового клуба»,
  • образовательный клуб «Тур по здоровью» по обучению волонтеров программам первичной профилактики социально-обусловленных заболеваний: табакокурения, ВИЧ/СПИД, алкоголизма и наркомании,
  • проект «В дружбе народов – единство России» по пополнению знаний о различных компонентах национальных культур народов региона,
  • «Праздник Вольный край Урал», популяризирующий оренбургское казачество,
  • мероприятия по ознакомлению детей с культурой и традициями народов в рамках проекта «Навстречу друг другу»,
  • клуб исторических реконструкций «Воины великой степи»,
  • праздники народных игр «СУББОТЕЯ» на территории детской площадки в районе остановки им. Марии Корецкой,
  • творческая площадка «Новотроицкий Арбат» и мастерские в рамках проекта «Новотроицк – город мастеров»,
  • интерактивный мини-музей культурного наследия народов нашего региона «Оренбуржье – это мы»,
  • патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная памяти павших защитников Родины в годы Великой Отечественной войне.
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