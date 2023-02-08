В Новотроицке подвели итоги реализации проектов-победителей грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» за 2022 год

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) подвела итоги VII грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» за 2022 год.

От жителей, общественных организаций и НКО Новотроицка на конкурс был подан 51 проект, что на 10 больше, чем в 2021-ом. Из них жюри выделило 28 самых актуальных для города инициатив (22 от организаций и 6 от инициативных граждан), которые получили гранты в размере от 30 до 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составил 3 млн рублей.

«Грантовый конкурс «Вместе! С моим городом» седьмой год проводился при поддержке Уральской Стали, направлен на реализацию наиболее значимых проектов и инициатив жителей и местных сообществ в решении актуальных социальных проблем. Важно, что все они инициированы и воплощены в жизнь самими гражданами. Прошлый год показал рекордную активность новотройчан. В разы выросло и количество участников мероприятий, и благополучателей», – рассказала куратор конкурса Наталья Тураева.

Реализованные проекты помогли ознакомлению детей с культурой и традициями народов региона, организации качественного досуга для семей с детьми, развитию у дошкольников речи, двигательных и познавательных составляющих, вовлечению горожан всех возрастов в активные занятия спортом, получению необходимой коррекционной помощи людям с ОВЗ.

Справочно:

В результате успешной реализации социальных идей-победителей в городе появились: