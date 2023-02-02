Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев посетил эко-ферму «Оренбургские пуховницы».

В с. Нежинка он ознакомился с эко-фермой «Оренбургские пуховницы», прошедшей отбор для получения в 2023 году гранта «Агротуризм». Проект индивидуального предпринимателя Фаниля Аблязова направлен на привлечение в регион дополнительных туристов, сохранение и развитие пуховязального промысла.

Эко-ферма «Оренбургские пуховницы» создана в апреле 2022 года. Здесь содержатся козы уникальной оренбургской породы, пух которых использовался для создания известных во всем мире оренбургских пуховых платков. На территории фермы создан музей платка, имеется помещение для проведения мастер-классов. Для посетителей разработана экскурсионная программа. Предприятие прорабатывает вопрос включения эко-фермы в туристическую карту Оренбургской области.

На средства гранта «Агротуризм» — 10 млн рублей — на эко-ферме в течение полутора лет планируется построить гостевой дом-кафе с комфортными помещениями для школы вязальщиц, проведения мастер-классов, праздников, конкурсов и фестивалей, посвященных пуховязальному промыслу. На предприятии будут созданы дополнительные рабочие места. После обновления коллектив эко-фермы планирует принимать в год до 2500 туристов из Оренбуржья и других регионов России.

Грант «Агротуризм» в Оренбуржье будет выдан во второй раз. В 2022 году его получателем стало КФХ «Кошкина» с проектом базы отдыха «Рыболовный рай». Обустроенная площадка для любителей рыбалки строится в Кувандыкском городском округе.

Предприниматель Фаниль Аблязов уже во второй раз становится получателем господдержки. В 2020 году его крестьянско-фермерское хозяйство получило грант в 15 млн рублей на развитие семейной фермы в Кувандыкском городском округе. Была построена ферма, приобретены 1000 коз и сельскохозяйственная техника. Собственные вложения составили 10 млн рублей. Сейчас поголовье коз превышает 1950 голов. В прошлом году на ферме произведено 725 кг пуха. Все сырье передается в производство потребительского кооператива «Оренбургские пуховницы».

В 2023 году оренбургские сельхозпроизводители продолжат получать все имеющиеся меры поддержки. На гранты для развития семейных ферм предусмотрено 110,5 млн руб., гранты «Агростартап» — 80,1 млн руб., гранты «Агропрогресс» — 6 млн руб., гранты «Агротуризм» — 10 млн руб., гранты на развитие материально-технической базы СПоК – 5 млн руб., субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 5,2 млн руб., субсидии сельскохозяйственным кооперативам – 41,2 млн руб., субсидии садоводам – 3,5 млн руб., субсидии муниципальным образованиям на межевые и кадастровые работы – 17 млн руб.