Умер Вячеслав Лабузов. Ему было 66 лет

Экс-министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, скончался на 66-м году жизни.

Вячеслав Лабузов начал трудовую деятельность в 1974 году слесарем-сборщиком на Оренбургском аппаратном заводе. В 1983 году Лабузов окончил историко-филологический факультет ОГПИ. С 1984 по 1986 годы работал первым секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ, с 1986 по 1990 годы заведовал идеологическим отделом райкома.

С июня 1990 года начал работать по педагогическому профилю. В 1995 году Вячеслав Лабузов защитил кандидатскую диссертацию, в 2004 году – докторскую. Являлся автором 70 статей и 7 монографий.

С 2006 по 2008 год Вячеслав Александрович был деканом факультета второго высшего образования Оренбургского педагогического университета. Министром образования Оренбургской области стал в 2008 году. Региональное министерство Лабузов возглавлял до 2018 года.