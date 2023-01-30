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1 февраля 2023 г.

Почти 25% школьников Оренбуржья страдают ожирением и имеют избыточный вес тела.

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Редакция Орен.Ру
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Число жирных детей и подростков в городе и области быстро увеличивается.

Почти 25% школьников Оренбуржья страдают ожирением и имеют избыточный вес тела. Это показало исследование 50 школ области. Анкетирование провели сотрудники регионального Роспотребнадзора в 2022 году.

В 2022 году анкетирование проведено в 50 школах области. Основные группы вопросов, по которым проводилось анкетирование:

  • организация и содержание школьного и внешкольного питания;
  • пищевое поведение и пищевые привычки школьников;
  • режим дня и уровень двигательной активности;
  • распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей и родителей.

В ходе анкетирования выявлены нездоровые привычки в питании детей:

  • употребление продуктов с повышенным содержанием соли и жира (чипсы, майонез и кетчуп),
  • избыточное добавление сахара в чай,
  • досаливание пищи,
  • отказ от завтрака дома.

Главной проблемой в питании детей школьного возраста являются распространенность избыточной массы тела и ожирения. По результатам опроса удельный вес детей с избыточной массой тела и ожирением составил 24,8 %.

Удельный вес семей, знакомых с принципами здорового питания, по данным опроса составил 97,4 %, придерживаются принципов здорового питания 80 % опрошенных.

С целью формирования у детей и взрослых необходимых знаний, направленных на формирование здорового питания и профилактику нарушений, связанных с нездоровым питанием, на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора создано программное средство «Обучение по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания», где каждый желающий может пройти обучение и получить знания необходимые для правильного построения рациона питания и рационального режима дня для ребенка с учетом его возрастных особенностей. В 2022 году обучение по программе «Основы здорового питания» (для детей дошкольного и школьного возраста) прошли 17 тыс. человек.

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