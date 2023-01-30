Пьяный оренбуржец поджег иномарку знакомого из-за долга в 1,5 млн рублей

Житель Оренбурга давно добивается выплаты долга от знакомого. Сумма довольно большая – 1,5 млн рублей.

Мужчина в пьяном виде решил отомстить должнику. Он доехал до заправки, наполнил пластиковую бутылку и приехал во двор своего друга на улице 70 лет ВЛКСМ. Там он нашел припаркованную машину должника, облил ее бензином и поджег. Автомобиль пришлось тушить пожарным.

Владелец пострадавшего KIA оценил ущерб в 1,6 млн рублей и обратился в полицию. Подозреваемый был быстро задержан. Мужчина без судимости признался полиции в причинах своей мести.

Сейчас он находится под домашним арестом, ведется следствие.