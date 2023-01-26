День студента на Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) организовала День студента для учащихся новотроицкого политехнического колледжа (НПК).

122 студента этого базового учебного заведения комбината провели в гостях у металлургов знаковый для всей учащейся молодежи день. В рамках визита часть из них посетили музейно-выставочный комплекс предприятия, другие побывали на промышленной площадке и увидели выпуск продукции, будущие референты смогли попасть в приемные и архив.

«Сегодня Уральская сталь является ведущим в РФ производителем чугуна, стали металлопроката. Мы нацелены на повышение эффективности, безопасности производства, сокращение техногенного воздействия на окружающую среду, на повышение качества и конкурентоспособности нашей продукции. Люди – наш главный актив. Мы внимательно относимся к подготовке кадров и поддерживаем наши базовые учебные заведения. В частности помогли оборудовать лаборатории колледжа, чтобы сделать учебный процесс интересным и эффективным. Желаем студентам успешно окончить колледж и присоединиться к нашей команде», – обратился к студентам главный инженер Уральской Стали Александр Бедринов.

На встрече с руководителями комбината студенты узнали о преимуществах обучения по новой федеральной программе «Профессионалитет», которая реализуется в партнерстве с Уральской Сталью, и всех возможностях трудоустройства и карьерного роста в перспективе.

Директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров рассказал, что в рамках «Профессионалитета» для студентов, заключивших целевые договоры, со стороны Уральской Стали предусмотрены такие меры поддержки, как: выплата дополнительных стипендий; прохождение всех видов практики, в том числе с выплатой заработной платы; возможность получения нескольких профессий за время обучения; гарантированное трудоустройство выпускников с достойным уровнем оплаты труда.

«Выбрав НПК, я поняла, что поступила правильно. Педагоги убедили меня связать жизнь с металлургией, с Уральской Сталью. Большой радостью стало то, что я попала в «Профессионалитет». За три года стать образованным техником – дорогого стоит. Учиться интересно – практическая подготовка с первого курса, обучение на новейшем технологичном оборудовании, взаимодействие с реальными производственниками», – рассказала студентка первого курса по специальности «Коксохимическое производство» Ирина Крюкова.