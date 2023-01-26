В Оренбуржье бизнес в 2023 году получит господдержку на сумму 3,2 млрд рублей

В Оренбургской области поддержка бизнеса, крупных предприятий и самозанятых оказывается через широкую инфраструктуру поддержки. Работают Гарантийный фонд, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Центр поддержки экспорта и центр «Мой бизнес».

В этом году по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера общая сумма поддержки увеличена до 3,2 млрд рублей.

– Бизнесу должно быть комфортно и удобно получать все меры. В этом году мы продолжаем помогать областным предприятиям увеличивать свою выручку и создавать новые рабочие места. Для этого в области реализуются более 100 мероприятий, в том числе и программы по льготным кредитам, гранты на поддержку занятости, субсидии для возмещения затрат на покупку оборудования и логистику. На 2023 год в области принят план по устойчивому развитию экономики. Поэтому крайне важно уже сейчас, в начале года, каждому фонду и центру поддержки утвердить цели и задачи, а также то количество предпринимателей, которым в 2023 году будет оказана поддержка, – отметил вице-губернатор по экономике Игнат Петухов.

Фонд поддержки промышленности предоставляет региональные займы от 5 до 50 млн рублей. В прошлом году предоставлено 19 займов на 615 млн рублей. В этом году уже больше 30 предприятий смогут получить такие займы на общую сумму почти на 750 млн рублей.

Те, кто работает в индустрии туризма, смогут получить грант – будут поддержаны проекты по созданию пляжей, развитию туристских маршрутов и обустройству общественных и туристических пространств. На эти цели в 2023 году заложено 83 млн рублей.

По программам поддержки занятости и труда предусмотрено более 270 млн рублей. Это позволит обеспечить работой 3600 человек.

Более 500 предпринимателей получат услуги Центра поддержки экспорта: международная сертификация, участие в бизнес миссиях и выставках, выход на международные электронные площадки, поиск и подбор иностранного покупателя, сопровождение экспортного контракта.

За услугами по акселерации и обучению, организации рекламных компаний, цифровизации бизнеса, регистрации товарного знака оренбургские предприниматели обращаются в Центр «Мой Бизнес». В 2023 году на это будет направлено свыше 40 млн рублей.

Объем поручительств Гарантийного фонда на 2023 год сопоставим с прошлогодним: в 2022 году 185 предприятий воспользовались поручительствами на 1 млрд 281 млн рублей. Обеспечена финансовая поддержка кредитов на 2 млрд 646 млн рублей.

Сумма микрозаймов областного фонда поддержки малого предпринимательства составляет 784 млн рублей. Это позволит поддержать около 300 предпринимателей и самозанятых.

Перед всей инфраструктурой по работе с бизнесом поставлена задача по максимальному повышению эффективности реализуемых мер поддержки. Подробная информация о возможности их получения доступна на портале мойбизнес56.рф