Екатерина Базарова стала финалисткой проекта «Кондитер» на канале «Пятница»

Десерт Екатерины Базаровой, по мнению Рината Агзамова, стал одним из самых вкусных, пишет КП в Оренбурге.

Жительница Оренбурга Екатерина Базарова выступила в 7 сезоне шоу. На конкурсе она представила морковный торт в виде Собора Святой Софии.

На этапе прохождения в финал Екатерина получила заветное «Да», однако справится со следующим заданием ей не удалось. Коржи не получились и выполнить копию торта Агзамова оренбурженка не смогла. Екатерина приняла решение покинуть конкурс.

Дома ее ждет семья и трое детей, благодаря которым она совсем недавно определилась с призванием и решила стать кондитером.