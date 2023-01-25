Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков поздравил студентов с Днем российского студенчества!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Это праздник молодых, инициативных, творческих людей, открытых новому и прогрессивному. Студенческие годы – лучший период жизни. Именно в это время закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Уральская Сталь всегда вносила большой вклад в развитие своих базовых учебных заведений – новотроицкого политехнического колледжа и филиала МИСиС, формирование их материально-технической базы, создание современной цифровой образовательной среды. Много лет мы поддерживаем студенческую молодежь, помогаем определиться с будущим местом работы, продвигать научно-технические проекты будущих металлургов. У преподавателей и студентов есть возможность знакомиться с производством на экскурсиях и проходить стажировку на промышленной площадке. В прошлом году комбинат стал партнёром колледжа в федеральном проекте «Профессионалитет», и в этом уже есть позитивные изменения от появления в учреждении новых лабораторий с супер-тренажерами до интересной интенсивной программы обучения.

Здорово, что в ответ студенты радуют нас успехами в учебе, победами на олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, активным участием в общественной жизни и наших корпоративных мероприятиях.

Ребята, желаю вам отличной учебы, вдохновения и энтузиазма! Уверен, что пытливость и энергичность помогут покорить любые высоты и принесут успех, а Уральская Сталь создаст для вас необходимые условия для обучения востребованным профессиям, трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков