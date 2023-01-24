-12 C
Оренбург
25 января 2023 г.

В Оренбуржье эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых превышен на 15,6%

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

С 16 по 22 января в Оренбургской области отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 15,4%. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.

Интенсивные показатели заболеваемости снизились во всех возрастных группах, за исключением школьников 7-14 лет, среди которых зарегистрирован рост на 26,1%. Недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 15,6%.

Высокие показатели заболеваемости по-прежнему регистрируются в Бузулуке, Оренбурге, Орске, а также в Сорочинском и Соль-Илецком городских округах, Первомайском и Кваркенском районах. В трёх образовательных учреждениях Гайского и Сорочинского городских округов, Новоорского района частично приостановлен учебный процесс.

В школах региона продолжается проведение мониторинга посещаемости и заболеваемости детей.

Предыдущая новостьУмер актер Андрей Лещенко
Следующая новостьЕкатерина Базарова стала финалисткой проекта «Кондитер» на канале «Пятница»

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.