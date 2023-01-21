Умер актер Андрей Лещенко

После продолжительной болезни ушел из​ жизни народный артист РФ Андрей Федорович Лещенко.​ Более 30 лет Андрей Федорович был артистом Оренбургского государственного​ областного драматического театра им. М. Горького.

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Имя Андрея Лещенко хорошо известно зрителям нескольких поколений. За время служения сцене Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького им сыграно более полусотни ролей, среди которых цари и юродивые, деревенские мужики и светские львы, дворяне и ростовщики, милиционеры и художники, шпионы и доктора, купцы и священники… Обладая богатой палитрой актерских красок и мастерски владея кистью творца, Андрей Лещенко воплощал на сцене своих персонажей ярко, убедительно и легко. Артист как-то сказал: «Мне дороги все мои роли. Моя совесть не позволяет где-то играть ниже своих профессиональных возможностей».

Андрей Федорович Лещенко родился 16 октября 1945 года ​ в Шанхае, в год Великой Победы. Детство и юность прошли на родине родителей – в селе Ракитянка, под Медногорском Оренбургской области. Учился в Саратовском театральном училище им. И.А. Слонова, там же впервые вышел на профессиональную сцену. Затем служба в рядах Советской армии, где связь с театром, музыкой и сценой только укрепилась в ансамбле песни и пляски вооруженных сил. Работа в театрах Саратова, Куйбышева (ныне Самара), Кемерово, Орджоникидзе (ныне Владикавказ) позволила накопить богатый актерский опыт, с которым заслуженный артист Северо-Осетинской АССР Андрей Лещенко ступил на оренбургские театральные подмостки в 1988 году.

Уже здесь, в Оренбурге, он был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», а затем стал народным артистом РФ. В 2007 году А. Ф. Лещенко -​ дипломант конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова» за исполнение роли Князя К. в спектакле «Прощальная гастроль князя К.» по произведению Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон».​ Андрей Лещенко – неоднократный лауреат​ областных премий​ «Оренбургская лира» и «Лучшая актерская работа года». В течение 15 лет Андрей Фёдорович возглавлял Оренбургское отделение Союза театральных деятелей России. А несколько лет назад Андрей Лещенко стал Почетным гражданином города Оренбурга.

Последний бенефис артиста был осенью 2015 года. Андрей Федорович Лещенко​ исполнил роль купца Ивана Семеновича Великатова в «Талантах и поклонниках» А.Н. Островского. Великатов стал последней его ролью на оренбургской сцене.

20 января 2023 года народный артист РФ Андрей Лещенко покинул этот мир.

Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким. Мы скорбим, провожая в последний путь талантливого артиста.

Гражданская панихида состоится 23 января, в 11-00 в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.