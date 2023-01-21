Умер актер Андрей Лещенко

После продолжительной болезни ушел из жизни народный артист РФ Андрей Федорович Лещенко. Более 30 лет Андрей Федорович был артистом Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького.
Имя Андрея Лещенко хорошо известно зрителям нескольких поколений. За время служения сцене Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького им сыграно более полусотни ролей, среди которых цари и юродивые, деревенские мужики и светские львы, дворяне и ростовщики, милиционеры и художники, шпионы и доктора, купцы и священники… Обладая богатой палитрой актерских красок и мастерски владея кистью творца, Андрей Лещенко воплощал на сцене своих персонажей ярко, убедительно и легко. Артист как-то сказал: «Мне дороги все мои роли. Моя совесть не позволяет где-то играть ниже своих профессиональных возможностей».
Андрей Федорович Лещенко родился 16 октября 1945 года в Шанхае, в год Великой Победы. Детство и юность прошли на родине родителей – в селе Ракитянка, под Медногорском Оренбургской области. Учился в Саратовском театральном училище им. И.А. Слонова, там же впервые вышел на профессиональную сцену. Затем служба в рядах Советской армии, где связь с театром, музыкой и сценой только укрепилась в ансамбле песни и пляски вооруженных сил. Работа в театрах Саратова, Куйбышева (ныне Самара), Кемерово, Орджоникидзе (ныне Владикавказ) позволила накопить богатый актерский опыт, с которым заслуженный артист Северо-Осетинской АССР Андрей Лещенко ступил на оренбургские театральные подмостки в 1988 году.
Уже здесь, в Оренбурге, он был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», а затем стал народным артистом РФ. В 2007 году А. Ф. Лещенко - дипломант конкурса премии «Хрустальная роза Виктора Розова» за исполнение роли Князя К. в спектакле «Прощальная гастроль князя К.» по произведению Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». Андрей Лещенко – неоднократный лауреат областных премий «Оренбургская лира» и «Лучшая актерская работа года». В течение 15 лет Андрей Фёдорович возглавлял Оренбургское отделение Союза театральных деятелей России. А несколько лет назад Андрей Лещенко стал Почетным гражданином города Оренбурга.
Последний бенефис артиста был осенью 2015 года. Андрей Федорович Лещенко исполнил роль купца Ивана Семеновича Великатова в «Талантах и поклонниках» А.Н. Островского. Великатов стал последней его ролью на оренбургской сцене.
20 января 2023 года народный артист РФ Андрей Лещенко покинул этот мир.
Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким. Мы скорбим, провожая в последний путь талантливого артиста.
Гражданская панихида состоится 23 января, в 11-00 в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.