Уральская Сталь презентовала промышленный экскурсионный маршрут

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) презентовала свой экскурсионный маршрут участникам региональной команды по развитию промышленного туризма.

Создание промышленного тура является эффективным инструментом поддержки позитивного имиджа предприятия, популяризации бренда, формирования потребительской лояльности для продвижения продукции. Кроме того, способствует решению социально-экономических задач: организации обмена опытом и налаживанию отраслевых связей, созданию действенной системы профориентации для школьников и студентов, в том числе в рамках участия в федеральном проекте «Профессионалитет», повышению корпоративной культуры и формированию чувства гордости у работников, привлечению в регион туристического потока и повышению его инвестиционной привлекательности.

Уральская Сталь не смогла обойти вниманием столь актуальный федеральный проект. Он реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, нацелен на формирование положительного имиджа промышленных предприятий, увеличение количества экскурсионных программ для увеличения туристического потока. В прошлом году в рамках II Всероссийского акселератора по промтуризму Оренбургская область попала в ТОП-3 лучших регионов акселератора и в проекте помимо Уральской Стали участвуют еще десять предприятий региона.

В ходе визита на новотроицкий комбинат представители региональной команды по развитию промышленного туризма высоко оценили производственно-технический и познавательный потенциал экскурсии «Стальные рубежи».

«В 2023 году правительство области совместно с предприятиями региона запускают в Оренбуржье программу развития промышленного туризма, чтобы максимально вовлекать людей, поднимать престиж рабочих профессий, заинтересовывать молодежь. Мы благодарны нашим предприятиям за активность. Уральская Сталь – флагман в этом направлении. Все достаточно хорошо организовано. Уверен, что ее маршрут будет востребован», – отметил руководитель регионального Минпрома Алексей Шарыгин.