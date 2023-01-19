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20 января 2023 г.

Нейросеть создала портреты оренбургских покупателей «Пятёрочки»

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Редакция Орен.Ру
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Программа лояльности «Х5 Клуб» и «Агентство Искусственного Интеллекта» обратились к нейросетям и поставили им задачу: на основе обезличенных данных о покупателях «Пятёрочки» и «Перекрёстка» представить, как глазами ИИ выглядят типичные покупатели двух сетей в 67 регионах России.

«На втором этапе проекта нейросети на основании текстового запроса сгенерировали первичные портреты, – пояснил Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта. – Затем специальный алгоритм оценивания результата генерации (бэггинг) и эволюционный механизм объединял и улучшал получившиеся картинки. А для создания самих портретов применялись два инструмента: нейронные сети DALL-E и Midjourney».

Основными критериями отбора итоговых портретов были фотореалистичность и соответствие возрасту и полу, а также предпочтениям в еде и этническим особенностям каждого региона.

Оренбург и область, типичный покупатель -типичный покупатель — женщина, 42 года, средний чек составляет 465 рублей. В среднем дети есть у 18% покупателей. В основном являются мясоедами.

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