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19 января 2023 г.

19 января, в день Крещения Господня, в Оренбургском районе будут оборудованы 3 купели

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Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге Иордань разместится на реке Урал в районе областного Следственного комитета, сообщили в мэрии.

Специалисты городского УЖХ уже приступили к подготовке проруби. На Урале будут оборудованы две Иордани с четырьмя подходами. Они будут оборудованы металлическими перилами, лестницами для спуска и подъема. Внутри купели будет установлена ​​металлическая сетка. Для переодевания на льду будут установлены палатки с освещением, вешалками и скамейками.

По словам директора МКУ ЖКХ Артура Замилова, в 2022 году теплые раздевалки не устанавливались из-за ковидовых ограничений. В этом году одна из раздевалок будет закрыта, внутри нее будут установлены тепловые пушки для комфортного переодевания, в первую очередь, женщин и детей.

Иордани уже полностью готовы к полудню 18 января. После освящения, с 9 часов утра 19 января, оренбуржцы смогут окунуться в прорубь. Купания будут завершены к 9 утра. от 20 января.

Полицейские будут следить за порядком и безопасностью в течение всего дня. Также на месте дежурят медики и спасатели. Оренбуржцы смогут парковать свои автомобили на Пушкинском бульваре, рядом с Музеем истории Оренбурга.

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