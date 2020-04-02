Специалистами системы «Инцидент-менеджмент» за неделю отработано более 530 вопросов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией в Оренбургской области

За последнюю неделю основной темой обращений в социальных сетях стали вопросы распространения коронавирусной инфекции в Оренбургской области. Системой «Инцидент-менеджмент» зафиксировано более 530 вопросов. Один из самых популярных – можно ли выходить на улицу несовершеннолетним детям и подросткам.

Выходить разрешается только в исключительных случаях и только в сопровождении родителей/законных представителей.

Оренбуржцев также интересует, как дезинфицируется общественный транспорт. Частные и муниципальные перевозчики проводят ежедневную уборку в автобусах на всех маршрутах согласно требованиям и нормам СанПиН. Кроме того, приняты специальные меры по профилактике коронавируса на транспортных предприятиях Оренбурга. В первую очередь — это дезинфекция. Перед выходом на рейс все поверхности в автобусах и троллейбусах (поручни, сидения и т. д.) обрабатываются раствором хлора, последующая дезинфекция проводится перед и после часа пик. Также усилен контроль за состоянием здоровья водителей и кондукторов перед выходом на рейс.

Еще один частый вопрос в социальных сетях – как работать во время изоляции сотрудникам торговли и аптек. По Указу Губернатора Оренбургской области продуктовые магазины, магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки продолжают работать с 28 марта по 5 апреля. Для самоизоляции можно рассмотреть вариант оформления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Среди отработанных специалистами «Инцидент-менеджмент» вопросов – работа банков. Согласно Указу Президента Российской Федерации № 206 от 25.03.2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» все структуры жизнеобеспечения, в том числе учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою деятельность. Формат работы банковского учреждения и его структурных подразделений в создавшихся условиях определяется руководством каждого Банка самостоятельно.

Сайт Центрального Банка РФ информирует, что кредитным организациям рекомендовано осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, с размещением графика работы на официальном сайте кредитной организации.

Вся необходимая информация о противодействии распространению коронавирусной инфекции в стране и регионе оперативно публикуется в доступных источниках:

официальном сайте коронавирус.рф;

портале Правительства Оренбургской области в разделе «Стопкоронавирус»;

сайте министерства здравоохранения Оренбургской области;

официальной группе во ВКонтакте «СТОПКОРОНАВИРУС 56»;

официальном Telegram-канале по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Оренбургской области «Стопкоронавирус56»;

официальных аккаунтах Правительства Оренбургской области в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram.

Все указанные источники публикуют только проверенную информацию.

Ежедневно в официальном аккаунте в Instagram Правительства Оренбуржья министр здравоохранения Татьяна Савинова в прямом эфире отвечает на вопросы населения по теме коронавируса, информирует о поступившей информации. Запись прямых эфиров оперативно размещается во всех официальных аккаунтах в социальных сетях Правительства Оренбургской области.

Всего с начала работы программы «Инцидент-менеджмент» было отработано 28 800 инцидентов. За последний месяц – 2998.

Для справки: