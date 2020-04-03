Продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Что можно, а что нельзя?

Оперативный штаб дал полный свод правил по коронавирусу, объяснив, что можно, а что нельзя оренбуржцам делать в карантин.

Теперь что, совсем нельзя выходить из дома?

Выходить из дома можно, но не для прогулок. Никто не запретит Вам выйти в ближайшую аптеку или продовольственных магазин, вынести мусор, выгулять собаку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Тем, кто продолжает трудиться в соответствии с указом Президента, никто не запретит добираться до работы.

А если я вышел на пробежку? Или позаниматься на уличных тренажерах?

Для того, чтобы инфекция не распространялась, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. В том числе придётся временно отказаться от занятий на улице: инфекция может несколько часов сохраняться на разных поверхности, в том числе и на дверных ручках, и на тренажерах.

Правда ли, что в магазины теперь придётся заходить по-одному?

Это не так. А вот стоять в очереди будем не ближе чем в полутора метрах от следующего покупателя. В магазинах должно быть обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров, в том числе с помощью специальной разметки — во многих оренбургских магазинах она появилась уже несколько дней назад. Это правило касается всей территории торговых объектов, включая прилегающую.

Такси и автобусы будут работать?

Да, и службы такси, и общественный транспорт продолжат работу.

Что делать тем, кто только вернулся из-за границы?

Вернувшимся из-за рубежа и просто приехавших из других регионов (особенно из Москвы) сообщать о своем возвращении и всю контактную информацию по телефонам «горячей линии» министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8-(3532)-448938), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-555-4943, 8-(3532)-442351, 442354), федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (8-(3532)-773164). Обязательно обеспечить самоизоляцию, при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом.

Если выходить — обязательно брать паспорт?

Обязательно иметь при себе удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом или любой другой подобный документ). Несовершеннолетним можно выходить в исключительных случаях, только в сопровождении родителей или иных законных представителей, и обязательно — обеспечить при ребенка средствами индивидуальной защиты.

Как будут работать поликлиники?

Поликлиники будут работать в обычном режиме. Профосмотры временно приостановлены, по плановым операциям предстоит решать специалистам: только Ваш врач может определить, действительно ли стоит проводить плановую операцию во время повышенной опасности заражения коронавирусом.

Можно ли выходить, чтобы погулять с ребенком в коляске?

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Особенно — мамам с маленькими детьми. Поэтому такие прогулки временно запрещены.

Как доказать, что я иду на работу? Есть ли единая форма пропусков?

В Оренбургской области нет единой формы для пропусков. Каждый работодатель в свободной форме выписывает бумаги сотруднику, который не может выполнять свои обязанности дистанционно и должен присутствовать на рабочем месте. Ваш работодатель отправит перечень таких сотрудников местным властям — а вам достаточно показать справку из своей организации сотрудникам правоохранительных органов.

А что грозит за нарушение карантина?

По недавно принятым поправкам в КоАП для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца.

Для чего такие серьёзные ограничения?

Сейчас в Оренбуржье 3118 человек под наблюдением врачей, и нагрузка на медиков растёт с каждым днем. Остановить распространение инфекции могут только меры самоизоляции. Эти временные вынужденные неудобства могут сберечь много жизней.