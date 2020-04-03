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3 апреля 2020 г.

В Оренбургской области ежедневно на охрану порядка заступают в два раза больше сотрудников полиции

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Около 900 сотрудников полиции и Росгвардии, более 300 автопатрулей ППСП, ДПС и вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно заступают на дежурство в регионе.

Также порядка 300 сотрудников органов внутренних дел дополнительно задействовано для контроля за соблюдением режима самоизоляции и проведения разъяснительной работы с жителями.

По данным на 1 апреля сотрудниками полиции Оренбургской области возбуждено 7 дел об административных правонарушениях предусмотренных ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», возбуждено 10 дел об административных правонарушениях предусмотренных ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения».

В рамках взаимодействия в Роспотребнадзор направлено 110 материалов по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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Признаками, позволяющими заподозрить Covid-19 являются:

повышенная температура тела;
кашель;
затрудненное дыхание;
одышка.

Классифицируют болезнь по следующим параметрам:

  • без клинических проявлений, то есть бессимптомное вирусоносительство (отсутствие жалоб, клинических симптомов и объективных изменений при положительном результате теста);
  • с клиническими проявлениями – коронавирусная инфекция с поражением верхних дыхательных путей (ринит, фарингит) и нижних дыхательных путей (пневмония).
  • По степени тяжести болезнь протекает в лёгкой, среднетяжёлой или тяжёлой форме, может дать осложнения в виде сепсиса или септического шока.
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