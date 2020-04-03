3 апреля: новых подтверждённых федеральным центром случаев нет

Оперативные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Оренбургской области

3 апреля 2020 года, новых подтверждённых федеральным центром случаев нет. На данный момент подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Оренбуржье — 13, в том числе один по клиническим показаниям. Еще 4 — предварительные.

16 пациентов находятся в стационаре, получают лечение. 3 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. 5 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, сейчас они проходят обследование для получения двукратных отрицательных результатов — это обязательное условие выписки.

Всего на 3 апреля под наблюдением медицинских работников в Оренбуржье находятся 2 920 человек.

66 человек, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.

Подробную информацию по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу в Оренбуржье, можно получить по единому телефону горячей линии — 8 800 302 50 50.