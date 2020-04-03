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3 апреля 2020 г.

Листопрокатному цеху Уральской Стали – 60 лет

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В юбилейный для Уральской Стали год прокатчики комбината встречают 60-летие цеха, приблизившись к отметке в 130 млн тонн проката. Из этого количества можно изготовить металлоконструкции для мостов, которые соединят все материки планеты.

«За красивыми цифрами стоит мастерство и ответственный труд многих поколений наших прокатчиков, – отметил управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Металлопрокат является венцом совместного труда всех подразделений производственного цикла комбината, но именно ЛПЦ-1 выпускает и отгружает потребителю конечный продукт, соответствующий самым жёстким требованиям. И приятно осознавать, что он заслуженно пользуется спросом на предприятиях трубной промышленности, мосто- и судостроения».

Первый лист был выпущен в ЛПЦ-1 30 марта 1960 года. На стане 2800 было прокатано два десятка слитков из уникальных марок стали, технологию производства которых впервые в стране освоил ОХМК (ныне Уральская Сталь), который с этого момента стал предприятием с полным металлургическим циклом.

Разработанная на комбинате технология производства листового проката обеспечивает стабильность механических свойств и высокий уровень прочностных характеристик продукции за счет внедрения передовых технологий. Нагрев поступающих из электросталеплавильного цеха слябов производится в 4 методических печах толкательного типа, прокатка – на черновой клети «ДУО» и чистовой клети «КВАРТО» стана 2800. Листы выпускаются толщиной 8-50 мм, шириной 1500-2500 мм и длиной 5000-12000 мм. Их производство возможно в горячекатаном состоянии с использованием установки контролируемого охлаждения или в термически обработанном. Термообработка производится в четырех термических печах. В 2018 году был запущен современный высокотехнологичный комплекс «ролико-термическая печь №1 – ролико-закалочная машина №1», позволивший увеличить объемы термообработанного проката, повысить его качество и конкурентоспособность. Ультразвуковой контроль сплошности листов выполняют автоматизированные установки.

Сегодня Уральская Сталь является одним из лидирующих мировых производителей металлопроката с объемом выпуска почти 1 млн тонн в год. Здесь выпускается порядка 100 наименований и профилеразмеров листового проката из самых различных марок стали, проводится техническое перевооружение оборудования и внедряются передовые технологии. Благодаря постоянной работе инженерных служб комбината и цеха сортамент продукции ЛПЦ-1 расширяется, что позволяет занимать новые ниши сбыта на рынке металлопроката. Листовой прокат Уральской Стали – в километрах нефтегазопроводных труб, в обшивке и деталях судов и морских платформ, в работающих под давлением сосудах и котлах, в конструкциях мостов, зданий и сооружений ответственного назначения.

В связи с отменой массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом торжественная программа, посвященная юбилею ЛПЦ-1, перенесена и состоится позже.

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